Policajac diler i supruga pod novom istragom: Prali novac kupnjom nekretnina?

USKOK je proširio istragu protiv zadarskog policajca od ranije pod istragom zbog preprodaje heroina i kokaina kojega sada terete i da je dio novca zarađenog od droge zajedno sa suprugom oprao kupnjom nekretnina.

Prema sumnjama tužiteljstva, policajac je od ožujka 2024. do ožujka 2025. na području Zadra i Ražanca, u suradnji s drugim osumnjičenim, kupovao, posjedovao i prodavao heroin i kokain. Time je, navodi USKOK, tjedno ostvarivao najmanje 4000 eura nezakonite dobiti, a ukupno je u godinu dana stekao najmanje 212.000 eura.

Sud osigurao nekretnine

Tužiteljstvo sumnja da je dio tog novca, u dogovoru sa suprugom, uložio u nekretnine kako bi prikrio njegovo porijeklo.

Supruga je 12. srpnja 2024. za 120.000 eura kupila stan u Zadru, dok je policajac 9. prosinca 2024. za 42.000 eura kupio nekretninu u Ražancu. Ukupno je najmanje 162.000 eura, za koje se sumnja da potječu od trgovine drogom, uloženo u nekretnine s ciljem daljnjeg gospodarskog iskorištavanja i prikrivanja tragova nezakonite zarade.

Na prijedlog USKOK-a, Županijski sud u Splitu odredio je privremene mjere osiguranja nad imovinom za koju se sumnja da je stečena pranjem novca, kako bi se spriječilo njeno otuđenje ili opterećenje te omogućilo eventualno kasnije oduzimanje, izvijestilo je tužiteljstvo.

