STRAVIČNA SMRT /

Poginuo radnik Hrvatskih šuma: Na njega pala kršnja stabla, otkriveni detalji

Poginuo radnik Hrvatskih šuma: Na njega pala kršnja stabla, otkriveni detalji
Foto: Rtl

Naložena je obdukcija tijela te će se provesti sve potrebne dokazne radnje

20.11.2025.
19:31
Hina
Rtl
Radnik Hrvatskih šuma iz Čazme, 41-godišnjak, poginuo je u četvrtak ujutro kada je na njega pao dio krošnje stabla koje je rušio drugi radnik, dok je on motornom pilom obrađivao drugi hrastov trupac, utvrđeno je očevidom.

Teška nesreća dogodila se u srijedu oko 9 sati u šumskom predjelu Cerinski lug, kod Dereze, tijekom sječe drva, priopćili su iz bjelovarsko- bilogorske policije.

Prilikom rušenja stabla hrasta motornom pilom, dio krošnje padajućeg stabla pao je na 41-godišnjaka koji je u tom trenutku radio na drugom trupcu. Radnik je zbog zadobivenih teških ozljeda preminuo na putu do bolnice.

Očevidom je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Bjelovaru, uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske postaje Čazma te u nazočnosti inspektora zaštite na radu.

Zamjenica odvjetnika naložila je obdukciju tijela te će se provesti sve potrebne dokazne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

