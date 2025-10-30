Pljačka u srcu Slavonije: Policija traži maskiranog razbojnika koji je ukrao šest tisuća eura iz kladionice

Osječka policija traga za razbojnikom koji je maskiran i uz prijetnju oružjem ukrao šest tisuća eura iz kladionice na osječkom području u srijedu.

Policija je dobila dojavu u 19.35 sati o razbojništvu u kladionici.

"Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je nepoznati maskirani muškarac ušao u kladionicu, gdje je uz prijetnju oružjem od djelatnice uzeo preko šest tisuća eura", objavila je policija.

Počinitelj je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu.

