Pljačka u srcu Slavonije: Policija traži maskiranog razbojnika koji je ukrao šest tisuća eura iz kladionice

Počinitelj je pobjegao u nepoznatom pravcu
Osječka policija traga za razbojnikom koji je maskiran i uz prijetnju oružjem ukrao šest tisuća eura iz kladionice na osječkom području u srijedu.
Policija je dobila dojavu u 19.35 sati o razbojništvu u kladionici.
"Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je nepoznati maskirani muškarac ušao u kladionicu, gdje je uz prijetnju oružjem od djelatnice uzeo preko šest tisuća eura", objavila je policija.
Počinitelj je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu.
