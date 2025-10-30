PRIJETIO RADNICI /

Pljačka u srcu Slavonije: Policija traži maskiranog razbojnika koji je ukrao šest tisuća eura iz kladionice

Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Počinitelj je pobjegao u nepoznatom pravcu

30.10.2025.
14:05
Dunja Stanković
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
Osječka policija traga za razbojnikom koji je maskiran i uz prijetnju oružjem ukrao šest tisuća eura iz kladionice na osječkom području u srijedu. 

Policija je dobila dojavu u 19.35 sati o razbojništvu u kladionici. 

"Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je nepoznati maskirani muškarac ušao u kladionicu, gdje je uz prijetnju oružjem od djelatnice uzeo preko šest tisuća eura", objavila je policija. 

Počinitelj je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu.

Pljačka u srcu Slavonije: Policija traži maskiranog razbojnika koji je ukrao šest tisuća eura iz kladionice