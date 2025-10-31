Vozio pijan kao čep pa sletio s autoputa: Pokupio sve živo i završio u bolnici

Pijani vozač završio je ozlijeđen u bolnici kada je u četvrtak oko 12.30 sati sletio s ceste kod Varaždinskih toplica.

Kako je navela policija, 44-godišnjak je vozio autocestom A4 pod utjecajem alkohola od 2.19 promila u smjeru Varaždina. U jednom je trenutku vozilom skrenuo na travnu i prednjim dijelom vozila udario u dva prometna znaka, a potom i u smjerokazne stupiće, nakon čega se prevrnuo na bok i udario u žičanu ogradu.

Vozač je pritom ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Njegove će se ozlijede okvalificirati naknadno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće 44-godišnjaku prijeti izricanje novčane kazne u iznosu od 2940 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom do 12 mjeseci. Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se 6 negativnih prekršajnih bodova", navode iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO Pijani vozač sletio s autoceste kod Varaždinskih Toplica i završio u bolnici