Godinama sam se nepotrebno patila jer sam mislila da je bol u kuku jednostavno 'dio života'

Ne mogu točno reći kada se dogodilo. Nije bilo naglo, nije boljelo “filmski”, nije me prikovalo za krevet. Više kao tiha promjena u pozadini dana. Prvo sam počela primjećivati da mi se ne ide niz stepenice. Onda sam ujutro ustajala sporije, uz onaj kratki trenutak ukočenosti u kuku koji sam opravdavala godinama, poslom, tempom. Šetnje su se skratile, tenisice češće ostajale u hodniku, a izleti koje sam prije planirala spontano sada su tražili računicu: koliko ima hodanja, ima li klupa, mogu li sjesti.

Najčudnije je bilo to što se nisam osjećala bolesno. Samo… ograničeno. Kao da se prostor mog kretanja polako, ali sigurno sužavao. I kao i većina nas, naučila sam se prilagođavati. Birati bliže parkinge. Izbjegavati duže rute. Prešutno pristajati na manje.

A onda mi je netko rekao rečenicu koja me zaustavila: “Vidim kako hodaš, znaš da bol u kuku danas više ne znači da se moraš pomiriti s tim?”

U tom trenutku shvatiš koliko često živimo s idejom da su bol, ukočenost i odustajanje normalan dio godina. I koliko rijetko pomislimo da moderna medicina ne služi samo spašavanju života nego i vraćanju njegove kvalitete. A ja sam to, nažalost, osvijestila tek kad se upalio 'crveni alarm' i kad sam krenula sve detaljno istraživati. Upravo to me odvelo do Specijalne bolnice Arithera koja ima drugačiji i moderan pristup ortopediji.

Kada bol prestaje biti “nešto s čim se živi”

Foto: Branimir Kralj

U Specijalnoj bolnici Arithera dočekala me dr. Ana Čizmić, dr. med., specijalistica opće kirurgije, subspecijalistica traumatologije te specijalistica ortopedije s traumatologijom, koja je bila nadasve mirna, jasna i topla u objašnjenjima. Prva stvar koju mi je rekla bila je: “Ljudi nam se često javljaju tek kad bol postane nepodnošljiva. A zapravo postoje jasni znakovi kada je vrijeme za ozbiljniji pristup.”

Bol u kuku koja traje, jutarnja ukočenost, smanjena pokretljivost, izbjegavanje aktivnosti koje su nekad bile normalne, sve su to, objašnjava, signali da kuk možda više ne funkcionira kako bi trebao. Najčešći uzrok je artroza kuka, degenerativna promjena zgloba koja ne mora doći naglo, ali s vremenom značajno utječe na kvalitetu života.

“Ono što je danas drugačije,” kaže dr. Čizmić, “jest način na koji pristupamo rješenju. Totalna endoproteza kuka više nije univerzalni, ‘isti za sve’ zahvat. Danas govorimo o personaliziranoj endoprotezi, prilagođenoj anatomiji, načinu kretanja i potrebama svakog pacijenta.”

Drugim riječima, ne mijenja se samo zglob. Mijenja se iskustvo.

Personalizirana ortopedija: kad medicina gleda cijelu osobu

Foto: Matija Fekeža

Upravo je to filozofija na kojoj SB Arithera temelji svoj rad, visoko specijalizirana ortopedija koja spaja vrhunsku tehnologiju, individualni pristup i timsko praćenje pacijenta od prvog pregleda do povratka svakodnevnom životu.

Kod ugradnje totalne endoproteze kuka, u SB Arithera posebno se ističe inovativni Watson-Jonesov pristup. Riječ je o poštednoj kirurškoj metodi koja ne reže mišiće, nego ih razmiče, čime se značajno smanjuje trauma tkiva.

“Prednost takvog pristupa je manja bol nakon operacije, brži oporavak i brži povratak pokretu,” objašnjava dr. Čizmić. “Pacijenti često hodaju već isti ili sljedeći dan.”

FAST-TRACK koncept oporavka

Foto: Matija Fekeža

Ovdje se u priču prirodno nadovezuje FAST-TRACK koncept oporavka, suvremeni, cjeloviti protokol koji povezuje minimalno invazivni kirurški pristup, detaljnu predoperativnu pripremu i aktivno vođenu rehabilitaciju. FAST-TRACK ne znači samo kraći boravak u bolnici, nego potpuno drukčiji doživljaj liječenja: manje traume za tijelo, brži oporavak i raniji povratak svakodnevnim aktivnostima.

Ključ FAST-TRACK pristupa leži u činjenici da se zahvat izvodi minimalno invazivnom tehnikom, koja čuva mišiće i meka tkiva, smanjuje postoperativnu bol i omogućuje tijelu da se oporavlja brže i sigurnije. Time se ne ubrzava samo tijek liječenja, nego se izravno olakšava i skraćuje sama rehabilitacija – jer tijelo od prvog dana ima realnu osnovu za pokret, a ne dugotrajno mirovanje.

FAST-TRACK pritom nije samo medicinski protokol, nego promjena filozofije liječenja. Umjesto da pasivno „čeka“ oporavak, pacijent je od samog početka aktivno uključen u cijeli proces. Još prije operacije prolazi kroz pripremu koja uključuje edukaciju, procjenu pokretljivosti i individualni plan rehabilitacije, kako bi znao što ga čeka i kako će izgledati svaki korak oporavka.

Nakon zahvata naglasak je na ranoj mobilizaciji i prvim ustajanjima, prvim koracima i postupnom vraćanju sigurnosti u vlastito tijelo. Svaki se pokret odvija pod stručnim nadzorom fizioterapeuta, a terapija se ne prilagođava samo operiranom kuku, nego dobi, kondiciji, navikama i životnim ciljevima pacijenta. Jer FAST-TRACK ne priprema pacijenta samo za „normalno funkcioniranje“, nego za povratak životu kakav je imao prije – bilo da je riječ o poslu, putovanjima, dugim šetnjama ili sportu.

Cilj FAST-TRACK koncepta zato nije samo uspješno izvedena operacija, nego brži, sigurniji i kvalitetniji povratak svakodnevnom životu, uz osjećaj kontrole, uključenosti i povjerenja u vlastito tijelo.

Poanta je da se čovjek vrati sebi

Jer nije poanta u tome da “operacija prođe dobro”. Poanta je da se čovjek vrati sebi. I možda je to najveća vrijednost suvremene, personalizirane ortopedije. Ne u titanu, implantatima i tehnikama – nego u tome da nam vraća ono što smo počeli tiho gubiti. Korak. Sigurnost. Prostor.

„Nama cilj nije samo zamijeniti zglob, nego vratiti funkciju i povjerenje u vlastito tijelo,“ naglašava dr. Ana Čizmić. „Kad se pacijent prestane bojati hoće li ga kuk izdati na stepenicama, u šetnji ili na putovanju, tada znamo da nismo napravili samo dobar operativni zahvat, nego stvarnu promjenu u kvaliteti njegova života.“

U SB Arithera se zato cijeli proces od prve dijagnostike do završetka rehabilitacije gradi oko jedne ideje da se medicina ne mjeri samo snimkama i nalazima, nego onim trenutkom kad netko ponovno spontano zakorači. Bez razmišljanja. Bez kalkuliranja. Bez boli. Baš iz tog razloga, važno je naglasiti da prije povratka kući, pacijenti SB Arithera prije otpusta iz bolnice obavljaju i color doppler pretragu kojom se isključuje mogućnost komplikacija zbog pojave venske tromboze, što je česti problem nakon ovakvih zahvata.

Jer povratak pokretu vrlo često znači i povratak onome tko smo bili prije nego što smo se počeli ograničavati.

Doktorica koja liječi i inspirira pacijente

Foto: Matija Fekeža

Tijekom razgovora brzo postaje jasno da dr. Ana Čizmić ne gleda na operaciju kao na izolirani zahvat, nego kao na početak puta natrag u svakodnevni život. Specijalistica je traumatologije i ortopedije, s dugogodišnjim iskustvom u zahtjevnim ortopedskim zahvatima, ali način na koji govori o pacijentima daleko je od hladnog, tehničkog medicinskog jezika. Kod nje se stalno vraća ista misao: cilj nije samo „popraviti“ kuk, nego osobi vratiti sigurnost u pokret, neovisnost i kvalitetu života.

Dr. Čizmić iza sebe ima gotovo dva desetljeća rada u jednoj od najzahtjevnijih grana medicine, području u kojem preciznost, brzina donošenja odluka i kirurška sigurnost čine razliku između dugotrajnog oporavka i brzog povratka funkciji. Specijalizirana je za zbrinjavanje prijeloma i degenerativnih promjena kuka, ali i drugih velikih zglobova, pri čemu posebno naglašava važnost suvremenih, minimalno invazivnih tehnika koje čuvaju mišiće i meka tkiva te omogućuju tijelu da se brže oporavi.

Ono što njezin pristup izdvaja jest način na koji FAST-TRACK filozofiju ugrađuje već u prvi razgovor s pacijentom. Prije same operacije, objašnjava, jednako je važno pripremiti tijelo, ali i glavu. Pacijenti ne dolaze samo „na zahvat“, nego ulaze u proces u kojem unaprijed znaju što ih čeka, kako će izgledati prvi dani nakon operacije i kako će se postupno vraćati pokretu. Time, naglašava, strah zamjenjuje razumijevanje, a pasivno čekanje – aktivno sudjelovanje u vlastitom oporavku.

Iz razgovora s dr. Čizmić jasno je zašto je pacijenti doživljavaju kao liječnicu koja ne operira samo zglob, nego čovjeka. U svijetu traumatologije, koji se često doživljava kao grub i tehnički, ona inzistira na individualnom pristupu i dugoročnom cilju: da se pacijent ne osjeća „operiranim“, nego osnaženim. Upravo zato FAST-TRACK za nju nije trend, nego logičan nastavak moderne medicine – medicine koja ne mjeri uspjeh samo snimkom kuka, nego time koliko se brzo i sigurno netko vraća svom životu.



Sadržaj nastao u suradnji sa Specijalnom bolnicom Arithera.