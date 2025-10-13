NEVJEROJATNO! /

Ovome se nitko nije nadao: Pogledajte što su carinici na Bajakovu pronašli u vozilo turske Hitne

Foto: Marko Mrkonjic/pixsell

Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100 eura

13.10.2025.
11:42
danas.hr
Marko Mrkonjic/pixsell
Carinici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su u nedjelju, 12. listopada, šverc robe, i to u vozilu hitne pomoći turskih registarskih oznaka. Vozač je također bio državljanin Turske. 

U prostoru za smještaj pacijenata, iza pomoćne stolice, pronađeno je 276 komada boja za kosu, koju vozač nije prijavio prilikom ulaska u Hrvatsku. 

Foto: Carinska Uprava
Foto: Carinska Uprava

"Vozaču je zbog počinjenja prekršaja iz članka 63. stavka 1. točke 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100 eura te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 1.400 eura. Predmetna roba je oduzeta", izvijestili su iz Carinske uprave.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni glasa nakon što je uhvaćen na granici, bivši ministar neće zaboraviti Slavonski Brod

Ovome se nitko nije nadao: Pogledajte što su carinici na Bajakovu pronašli u vozilo turske Hitne