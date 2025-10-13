Ovome se nitko nije nadao: Pogledajte što su carinici na Bajakovu pronašli u vozilo turske Hitne

Carinici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su u nedjelju, 12. listopada, šverc robe, i to u vozilu hitne pomoći turskih registarskih oznaka. Vozač je također bio državljanin Turske.

U prostoru za smještaj pacijenata, iza pomoćne stolice, pronađeno je 276 komada boja za kosu, koju vozač nije prijavio prilikom ulaska u Hrvatsku.

Foto: Carinska Uprava

Foto: Carinska Uprava

"Vozaču je zbog počinjenja prekršaja iz članka 63. stavka 1. točke 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100 eura te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 1.400 eura. Predmetna roba je oduzeta", izvijestili su iz Carinske uprave.

