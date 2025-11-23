Srbin i Crnogorac oteli i mučili dvojicu Hrvata: 'Lice mu je rasječeno, brate...'

Započelo je suđenje Srbinu (50) i Crnogorcu (39) zbog otmice i mučenje dvojice Hrvata u Beču. Kao mozak ove operacije navodi se Dario Đorđević, poznatiji kao Dekster, piše Nova.rs.

Tužilaštvo tvrdi da su dvojica člana 'kavačkog klana' 2020. zajedno s drugim osumnjičenima u Beču namamila dvojicu Hrvata (39 i 64). Za mlađeg od njih dvojice su bili uvjereni da se radi o sinu milijunaša te su od njega htjeli iznuditi novac.

Držali su ih u stanu obloženom folijom gdje su ih vezali, zlostavljali i prijetili im smrću ako im ne otkriju gdje je novac.

'Cijelo lice mu je rasječeno'

Državno odvjetništvo opisalo je prizore kao materijal "kakav se inače viđa samo u TV serijama". Žrtve su zastrašivali "ručnim pilama i pištoljima s prigušivačima".

Mlađeg Hrvata napadali su brutalno više od četiri sata, nakon čega su se prebacili na starijeg, kojeg su nastavili nemilosrdno tući. Među dokazima su pronađene i poruke u kojima su izvještavali nadređenog mafijaša. U jednoj od njih pisalo je: "Stari je slomljen, ovaj ga je tip udario, brate, u lice. Cijelo mu je lice rasječeno, brate... i izrezan je nožem."

Nakon brutalne torture stariji je muškarac uz jecaje obećao da će im predati 750 tisuća eura, nakon čega su obojicu pustili. Međutim, po povratku u Hrvatsku, stariji muškarac, za kojeg se navodi da je krijumčar cigareta, uspio je prikupiti samo 10.000 eura.

Mozak operacije ranije osuđen na doživotni zatvor

Dario Đorđević - Dekster u ožujku ove godine je osuđen na doživotni zatvor u Beču zbog krijumčarenja više stotina kilograma kokaina, heroina i drugih narkotika na području Austrije.

U optužnici se navodi da je bio šef kriminalnog klana u Beču, a u Srbiji mu se sudi zbog organizacije tri ubojstva. Srbija je 2021. raspisala tjeralicu, ali je tada uhićen i osuđen u Austriji.

Krao drogu od konkurencije

Prije četiri godine u Austriji je pokrenuta velika kriminalistička istraga 'Ahilej' u kojoj je bilo obuhvaćeno 10.000 ljudi povezanih s mafijaškim organizacijama u Srbiji i Crnoj Gori.

Tada je Đorđević osuđen na 11 godina zatvora zbog sudjelovanja u oružanoj pljački, ali mu je 2023. počelo suđenje za još jedno kazneno djelo nakon čega je osuđen na doživotnu kaznu.

Naime, 2019. godine je članovima druge narko bande, uz primjenu sile, oteo 13 kilograma kokaina te 106.000 eura.

