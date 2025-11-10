Detalji tragedije koja je uzela dva života: Pretjecao u zavoju i po magli, udarac je bio silovit

Policija je objavila detalje strašne nesreće u kojoj su dvije osobe poginule u nedjelju oko 18 sati na cesti Mokrice-Zlatar Bistrica, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Kako je objavila Policijska uprava krapinsko-zagorska, očevidom je utvrđeno kako se nesreća dogodila kada je 58-godišnji državljanin Austrije pretjecao drugi automobil u blažem lijevom zavoju. S njim je u osobnom automobilu kao putnica bila i 36-godišnja hrvatska državljanka.

Automobil koji je pretjecao vozila je 56-godišnja hrvatska državljanka. Tijekom pretjecanja austrijski državljanin prešao je u traku suprotnog smjera u trenutku kada je nailazio automobil kojim je upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin. Frontalno su se sudarili prednjim lijevim dijelovima automobila.

Zbog siline udarca, vozilo kojim je upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin odbačeno je izvan kolnika u odvodni kanal i zaštitnu ogradu te se potom prevrnulo na krov.

Vozilo kojim je upravljao 58-godišnji austrijski državljanin zarotiralo se po čitavoj širini kolnika te je sletjelo izvan ruba kolnika niz kosinu u zaštitnu ogradu.

Hitna prevezla putnicu u bolnicu

U prometnoj nesreći 36-godišnja putnica vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem liječenju.

Ozljede su bile kobne za vozače automobila koji su se frontalno sudarili – preminuli su 58-godišnji austrijski državljanin i 53-godišnji hrvatski državljanin.

Tijela smrtno stradalih vozača prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Zagreb.

"Od 18.28 sati do 01.10 sati dionica DC-14, od čvora Zlatar Bistrica do čvora Poznanovec, bila je zatvorena za sav promet, a promet se odvijao obilaznim pravcima uz fizičku regulaciju policijskih službenika", objavila je policija.

Neposredno nakon prometne nesreće, na Facebook stranici Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija napisali su da su u sudaru sudjelovali vozači BMW-a i još jednog vozila te da su smrvljeni do neprepoznatljivosti.

