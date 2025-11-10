Detalji tragedije koja je uzela dva života: Pretjecao u zavoju i po magli, udarac je bio silovit
Tragedija se dogodila oko 18 sati u nedjelju na mjestu blagog zavoja
Policija je objavila detalje strašne nesreće u kojoj su dvije osobe poginule u nedjelju oko 18 sati na cesti Mokrice-Zlatar Bistrica, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.
Kako je objavila Policijska uprava krapinsko-zagorska, očevidom je utvrđeno kako se nesreća dogodila kada je 58-godišnji državljanin Austrije pretjecao drugi automobil u blažem lijevom zavoju. S njim je u osobnom automobilu kao putnica bila i 36-godišnja hrvatska državljanka.
Automobil koji je pretjecao vozila je 56-godišnja hrvatska državljanka. Tijekom pretjecanja austrijski državljanin prešao je u traku suprotnog smjera u trenutku kada je nailazio automobil kojim je upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin. Frontalno su se sudarili prednjim lijevim dijelovima automobila.
Zbog siline udarca, vozilo kojim je upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin odbačeno je izvan kolnika u odvodni kanal i zaštitnu ogradu te se potom prevrnulo na krov.
Vozilo kojim je upravljao 58-godišnji austrijski državljanin zarotiralo se po čitavoj širini kolnika te je sletjelo izvan ruba kolnika niz kosinu u zaštitnu ogradu.
Hitna prevezla putnicu u bolnicu
U prometnoj nesreći 36-godišnja putnica vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem liječenju.
Ozljede su bile kobne za vozače automobila koji su se frontalno sudarili – preminuli su 58-godišnji austrijski državljanin i 53-godišnji hrvatski državljanin.
Tijela smrtno stradalih vozača prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Zagreb.
"Od 18.28 sati do 01.10 sati dionica DC-14, od čvora Zlatar Bistrica do čvora Poznanovec, bila je zatvorena za sav promet, a promet se odvijao obilaznim pravcima uz fizičku regulaciju policijskih službenika", objavila je policija.
Neposredno nakon prometne nesreće, na Facebook stranici Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija napisali su da su u sudaru sudjelovali vozači BMW-a i još jednog vozila te da su smrvljeni do neprepoznatljivosti.
