ISTRAŽNI ZATVOR ZA UBOJICU /

Ubio bratića hicem u zatiljak kod ribnjaka u Međimurju: Otkriveni novi jezivi detalji

Ubio bratića hicem u zatiljak kod ribnjaka u Međimurju: Otkriveni novi jezivi detalji
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

ŽDO predložio sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora

21.12.2025.
19:21
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Varaždinu provelo dokazne radnje i ispitalo 28-godišnjaka osumnjičenom za ubojstvo u srpnju u Maloj Subotici, sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, izvijestio je u nedjelju ŽDO.

Razlozi za istražni zatvor su opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i  opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak 8. srpnja 2025., na području Male Subotice, u Međumurskoj županiji, u cilju da ga usmrti, ispalio jedan hitac iz pištolja u zatiljak 33-godišnjaka, nanijevši mu ozljede uslijed kojih je preminuo na mjestu događaja.

Također se osnovano sumnja da je osumnjičenik u određenom vremenskom razdoblju držao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i komad streljiva, čije posjedovanje je građanima zabranjeno, naveli su iz Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Zato je ŽDO predložio sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv 28-godišnjeg osumnjičenika, a sudac je prihvatio prijedlog Tužiteljstva te je osumnjičeniku određen istražni zatvor.

