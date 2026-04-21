Osječka policija traga za prevaranticom: Muškarcu ukrala 32.000 eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je, lažno se predstavljajući kao brokerica, 56-godišnjaka s područja te županije oštetila za 32 tisuće eura, izvijestila je u utorak policija.

Tijekom veljače 56-godišnjak je bio u telefonskom kontaktu s nepoznatom osobom koja mu se predstavila kao brokerica.

Lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o ostvarivanju dodatne zarade pravarantica je 56-godišnjaka dovela u zabludu zbog čega je na nepoznati bankovni račun u više transakcija uplatio ukupno 32.000 eura.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem, a građane pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

Policija redovito objavljuje upute kako se zaštiti od online prevaranata.