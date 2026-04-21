LAŽNA OBEĆANJA /

Osječka policija traga za prevaranticom: Muškarcu ukrala 32.000 eura

Osječka policija traga za prevaranticom: Muškarcu ukrala 32.000 eura
Foto: Zoonar/Maurice Tricatelle, Zoonar GmbH/Alamy/Profimedia

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem, a građane pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama

21.4.2026.
10:36
Hina
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je, lažno se predstavljajući kao brokerica, 56-godišnjaka s područja te županije oštetila za 32 tisuće eura, izvijestila je u utorak policija.

Tijekom veljače 56-godišnjak je bio u telefonskom kontaktu s nepoznatom osobom koja mu se predstavila kao brokerica.

Lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o ostvarivanju dodatne zarade pravarantica je 56-godišnjaka dovela u zabludu zbog čega je na nepoznati bankovni račun u više transakcija uplatio ukupno 32.000 eura.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem, a građane pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

Policija redovito objavljuje upute kako se zaštiti od online prevaranata. Pogledajte sve informacije na njihovoj stranici Web heroj.

Pu Osječko BaranjskaPrevaranticaOnline Prevara
