KONAČNO UHIĆEN /

Razbojnik iz Osijeka dva puta opljačkao istu pekarnicu: 'Prijetio je nožem'

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/ilustracija

Osumnjičenik je uhićen i priveden pritvorskom nadzorniku

31.3.2026.
14:02
Hina
Damir Spehar/PIXSELL/ilustracija
Zbog sumnje da je tijekom ožujka u Osijeku počinio dva razbojništva u istoj pekarnici osječko-baranjska policija uhitila je 48-godišnjeg okrivljenika i privela ga pritvorskom nadzorniku, izvijestili su u utorak.

Osumnjičenog 48-godišnjaka tereti se da je u subotu uvečer u pekarnici na području Osijeka, uz prijetnju nožem, pokušao počiniti razbojništvo nad 44-godišnjom djelatnicom koja je odmah nazvala policiju, te se razbojnik udaljio u nepoznatom smjeru.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 48-godišnjak u istoj pekarnici bio i 7. ožujka, kada je uz prijetnju nožem blagajnici iz blagajne uzeo oko 700 eura i nakon toga napustio pekarnicu.

Uhićen i predan pritvorskom nadzorniku 

Na temelju naloga osječkog Županijskog suda obavljena je pretraga te su pronađeni predmeti za koje se sumnja da potječu iz tih kaznenih djela.

Osumnjičenik je uhićen i priveden pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj.

