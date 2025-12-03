Vikali 'ZDS', dizali desnicu: Policija objavila što čeka devetorku privedenu na prosvjedu u Rijeci

Protiv devetorice privedenih nakon prosvjeda 30. studenoga u Rijeci, policija je podnijela optužne prijedloge zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni", uzdizanja desnice u vis te stvaranja nemira i neugodnosti maskiranjem i nasrtanja na sudionika prosvjeda.

Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je na upit Hine da je nad devet uhićenih provedeno kriminalističko istraživanje zbog protupravnih radnji počinjenih tijekom prosvjeda. Riječ je o osam punoljetnih osoba u dobi između 21 i 37 godina te jednom maloljetniku, navodi policija.

Policija je protiv njih podnijela optužne prijedloge zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i to zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" i istovremenog dizanja desne ruke u vis.

Pušteni nakon ispitivanja

Također prijavljeni su jer su prikrivanjem identiteta (maskiranjem), odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i lica prekrivenog odjevnim predmetom stvarali nemir i nesigurnost, kako kod ostalih građana koji su tada bili na navedenom javnom mjestu, tako i onih koji su takvo ponašanje vidjeli u sredstvima javnog priopćavanja, ali i zbog nasrtanja na jednog sudionika javnog okupljanja.

Po završetku kriminalističkog istraživanja svi su dovedeni na nadležni općinski sud gdje je, nakon njihova saslušanja, donijeto rješenje kojim se puštaju na slobodu, a presuda će se donijeti naknadno. U policiji poručuju da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Tijekom okupljanja sudionika prosvjednog marša "Ujedinjeni protiv fašizma" u Rijeci, na Jadranskom trgu, stiglo je tridesetak osoba odjevenih u crno, a gotovo svi imali su maskirana lica. Skandirali su razne poruke i bacali pirotehnička sredstva među sudionike skupa. Policija ih je odvajala od sudionika prosvjeda i nakon nekog vremena potisnula prema Ciottinoj ulici, a u tom razdoblju, prema izjavama svjedoka, na jednu ženu je nasrnuo jedan od maskiranih.

Organizatori skupa su izvijestili i da su nakon završetka prosvjeda na Titovom trgu maskirane osobe bacale baklje na sudionike prosvjeda. Organizatori - Inicijativa Građanke i građani Rijeke, tvrde i da je, zbog bacanja pirotehničkih sredstava među okupljene na početku skupa ozlijeđeno dijete, kao i da je ozlijeđena jedna osoba zbog bačene baklje na Titovom trgu, nakon skupa.

