Oglasio apartman, uzeo novac i 'nestao': Policija objavila detalje besramne prevare

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u prijevaru 38-godišnjaka s područja Požege, objavila je policija.

Kako navode iz PU požeško-slavonske, sumnja se da je 35-godišnjak još tijekom veljače ove godine na jednoj društvenoj mreži objavio oglas za najam apartmana. Na taj oglas javio se 38-godišnji muškarac s požeškog područja, s kojim je osumnjičeni dogovorio sve detalje najma.

Međutim, nakon što mu je oštećeni uplatio dogovoreni iznos, 35-godišnjak je obrisao oglas, kao i svoj profil na društvenoj mreži te je prekinuo svaki kontakt.

Nakon dovršenog istraživanja, policija će protiv osumnjičenog podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu kao nadopunu kaznene prijave za kazneno djelo prijevare.

