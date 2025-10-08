Objavljeno kako su umrli muškarac i žena čija su tijela pronađena u stanu

Tijela članova obitelji, 67-godišnjeg muškarca i 61-godišnje žene, pronađena su u utorak u stanu u Bezdanskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci, a policija je u srijedu ujutro objavila detalje tragedije.

U priopćenju navode da su očevidom utvrdili da je smrt najvjerojatnije nastupila uslijed trovanja ugljičnim monoksidom. Njihova tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Dojava stigla oko 18.15 sati

Zaposlenici plinare grada Zagreba na licu mjesta zatvorili su ventil plinske instalacije.

Podsjetimo, policija nam je u utorak potvrdila da su dojavu zaprimili oko 18.15 sati. Tragovi nisu upućivali na nasilnu smrt, već se od početka sumnjalo da su se otrovali ugljičnim monoksidom.

