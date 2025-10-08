DETALJI STRAVE U ZAGREBU /

Objavljeno kako su umrli muškarac i žena čija su tijela pronađena u stanu

Objavljeno kako su umrli muškarac i žena čija su tijela pronađena u stanu
×
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Policija je dojavu zaprimila oko 18.15 sati

8.10.2025.
11:31
Erik Sečić
Emica Elvedji/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tijela članova obitelji, 67-godišnjeg muškarca i 61-godišnje žene, pronađena su u utorak u stanu u Bezdanskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci, a policija je u srijedu ujutro objavila detalje tragedije. 

U priopćenju navode da su očevidom utvrdili da je smrt najvjerojatnije nastupila uslijed trovanja ugljičnim monoksidom. Njihova tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Dojava stigla oko 18.15 sati 

Zaposlenici plinare grada Zagreba na licu mjesta zatvorili su ventil plinske instalacije. 

Podsjetimo, policija nam je u utorak potvrdila da su dojavu zaprimili oko 18.15 sati. Tragovi nisu upućivali na nasilnu smrt, već se od početka sumnjalo da su se otrovali ugljičnim monoksidom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće djece u posjetu vatrogascima: Oni su naši heroji koji jako dobro znaju što je život

ZagrebStanUgljicni MonoksidTrešnjevka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DETALJI STRAVE U ZAGREBU /
Objavljeno kako su umrli muškarac i žena čija su tijela pronađena u stanu