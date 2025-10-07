Strašna tragedija u Zagrebu! Dvoje ljudi mrtvo u stanu, cure prve informacije

Dvoje ljudi preminulo je u utorak popodne u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Dojavu su zaprimili oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.

Inače, riječ je o muškarcu i ženi.

Očevidom će se utvrditi uzrok smrti, no kako se neslužbeno doznaje, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom.

