Strašna tragedija u Zagrebu! Dvoje ljudi mrtvo u stanu, cure prve informacije

Postoji sumnja što je uzrokovalo tragediju
Dvoje ljudi preminulo je u utorak popodne u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom, potvrdila nam je zagrebačka policija.
Dojavu su zaprimili oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Inače, riječ je o muškarcu i ženi.
Očevidom će se utvrditi uzrok smrti, no kako se neslužbeno doznaje, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom.
