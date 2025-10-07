UŽASNA DOJAVA /

Strašna tragedija u Zagrebu! Dvoje ljudi mrtvo u stanu, cure prve informacije

Strašna tragedija u Zagrebu! Dvoje ljudi mrtvo u stanu, cure prve informacije
×
Foto: Rtl

Postoji sumnja što je uzrokovalo tragediju

7.10.2025.
20:03
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvoje ljudi preminulo je u utorak popodne u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Dojavu su zaprimili oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.

Inače, riječ je o muškarcu i ženi.

Očevidom će se utvrditi uzrok smrti, no kako se neslužbeno doznaje, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom.

POGLEDAJTE VIDEO Otišao je kralj meraka, prijatelj i jaran. Enis Bešlagić o Halidu: 'Nismo izgubili pjevača, nego dušu'

PrečkoSmrtPreminuliTrovanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽASNA DOJAVA /
Strašna tragedija u Zagrebu! Dvoje ljudi mrtvo u stanu, cure prve informacije