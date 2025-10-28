Novi detalji pokušaja pljačke ljekarne na Trešnjevci: Evo kako je razbojnik operirao

Policija se oglasila o razbojniku (29) koji je u nedjelju pokušao opljačkati ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci. Muškarac je ispalio dva hica, ali je u zadnji čas izbjegnuta tragedija zahvaljujući 23-godišnjem državljaninu Kirgistana koji se suprotstavio napadaču. Za RTL Danas Kirgistanac je opisao što se dogodilo uz uvjet da ostane anoniman, a policija sad javlja da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je razbojnik "operirao" i na području Novog Zagreba.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem starosti 29 godina zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela razbojništava na području Novog Zagreba i Trešnjevke od kojih je jedno ostalo u pokušaju te jedno kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Kaznena djela počinjena su, sumnja se u tri ljekarne unazad nekoliko dana, odnosno od 20. do 26. listopada te se osumnjičeni prije počinjenja maskirao na način da je lice prekrivao crnom tkaninom, a po ulasku u poslovnice prijetio bi pištoljem tražeći od zaposlenika mu predaju novac iz blagajne", piše policija.

Ukupna materijalna šteta iznosi oko 2100 eura. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

