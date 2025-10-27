Tek su doselili, a onda užas. Šesteročlana obitelj otrovala se monoksidom: Za sve krivi stršljeni

Šesteročlana obitelj u Istri otrovala se ugljičnim monoksidom u kući u Babićima kraj Umaga. Roditelji (40, 36) i malodobna djeca prevezena su u pulsku bolnicu nakon što je umaška policija jučer zaprimila dojavu o događaju.

Prema prvim informacijama, obitelj se dan ranije uselila u kuću te su navečer naložili vatru u peći na drva. Zbog neispravnog dimnjaka, koji je bio začepljen gnijezdom stršljena, otrovni plin počeo je ulaziti u prostorije kuće, što je dovelo do trovanja.

Policija je očevidom utvrdila da vlasnik nekretnine ne posjeduje potvrdu o redovitom pregledu dimnjaka. Sve okolnosti događaja još se utvrđuju, a policija će o svemu obavijestiti nadležne institucije.

Policija savjetuje

PU istarska ponovno upozorava građane na važnost redovitog pregleda dimnjaka, koji bi ovlaštena i stručna osoba trebala obaviti najmanje jednom godišnje.

Izvanredni pregled obavezan je prilikom svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva. Također, plinska trošila i uređaji na tekuća goriva moraju biti redovito servisirani od strane ovlaštenih servisera kako bi se osigurala sigurnost i smanjila potrošnja.

Policija savjetuje građanima da ne pale krute energente u neodgovarajućim kućištima i da iz blizine peći i kamina uklone sve lakozapaljive stvari. Vrući pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, stoga ga se ne smije bacati u kontejnere za smeće. Potrebno je provjeriti i sustav centralnog grijanja. Ako osjetite neobičan, kiselkasti miris u prostoriji, odmah isključite plin.

Stručnu pomoć dimnjačara potražite ako dimnjak slabo "vuče", ako se glatke površine u prostoriji vlaže, što može biti znak povrata dimnih plinova, te ako osjetite neuobičajene mirise. Pomoć je potrebna i ako se dimnjak urušava ili je nešto u njega upalo.

