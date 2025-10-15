Onesvijestila u avionu, oživljavali je 45 minuta: Bori se za život u zagrebačkoj bolnici

Odmor s prijateljicama za Škotkinja Ginu Thompson pretvorio se u noćnu moru nakon što joj je pozlilo na letu kući, a onda je završila u bolnici u Zagrebu gdje joj se hrvatski liječnici bore za život.

Šezdesetogodišnja Gina je 9. rujna letjela iz Turske prema Edinburghu kada se usred leta onesvijestila. Kabinsko osoblje oživljavalo ju je 45 minuta, a zrakoplov je zbog hitnosti slučaja morao skrenuti s rute i sletjeti u Zagreb.

Hitna ju je prevezla u jednu zagrebačku bolnicu gdje je priključena na respirator na odjelu intenzivne njege.

Njezina prijateljica Aileen Willard putovala je s Ginom kada se razboljela. U zračnoj luci, pri povratku kući, Gina se požalila na simptome slične gripi. "Nije nam bilo sumnjivo jer je kašljala nekoliko dana" ispričala je prijateljica za The Scottish Sun.

"U avionu sam zaspala, a probudili su me udarci nogama. Vidjela sam Ginu kako leži u prolazu dok je osoblje pokušava reanimirati. Odmah su je odvezli u bolnicu kad smo sletjeli i priključili na respirator", prisjeća se prijateljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Akcija za povratak kući

Liječnici su kasnije otkrili da Gina boluje od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), upale pluća i niza prethodno nedijagnosticiranih zdravstvenih problema. Na put je krenula bez putnog osiguranja.

Nakon tjedana neizvjesnosti, Gina se konačno probudila te su je liječnici maknuli s respiratora, no i dalje je u teškom sranju. Bori se s bronhitisom i koristi traheostomu za disanje.

2Znamo da je u najboljim rukama, ali moramo je odvesti kući da može biti sa svojom obitelji i oporavljati se u poznatom okruženju", poručuje prijateljica.

Liječnici su potvrdili da je dovoljno zdrava da putuje kući, ali samo uz specijaliziranu medicinsku pomoć, za što treba izdvojiti 25.000 funti.

Britansko veleposlanstvo joj ne može ponuditi nikakvu financijsku pomoć, međutim glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova rekao je da su u kontaktu s hrvatskim vlastima.

Njezini bližnji pokrenuli su GoFound me akciju za prikupljanje sredstava koji će pokriti troškove njezina povratka kući.

POGLEDAJTE VIDEO: Nesreća aviona u Ahmedabadu: Svjedočanstvo Indijca koji živi u Hrvatskoj