Nijemac s potjernice ulovljen u Splitu: Pogledajte što su mu policajci pronašli u ruksaku

Splitska policija je slijedom zaprimljene informacije uhitila njemačkog državljanina te je kod njega pronašla nakit vrijedan 170 tisuća eura, ukraden iz zlatarnice u Frankfurtu. Policija je u subotu ujutro dobila informaciju o muškarcu povezanom s provalom u Njemačkoj tijekom koje je otuđena veća količina nakita te da postoji mogućnost da je osoba pobjegla u Hrvatsku.

Samo nekoliko sati od zaprimanja informacije, popodne, policijski službenici Prve policijske postaje Split su u centru Splita uočili muškarca koji se nalazio u društvu još jedne osobe, a obojica su nosili ruksake. Policijski službenici su ih zaustavili, obavili provjeru identiteta i utvrdili da je jedan od njih osoba koju se traži, izvijestila je u ponedjeljak splitsko-dalmatinska policija.

"Tijekom postupanja uočeno je da su im ruksaci koje su imali napunjeni predmetima. Utvrdili smo da se radi o državljaninu Njemačke i državljaninu Hrvatske, a vizualnim pregledom ruksaka utvrđeno je da se u istima nalazi nakit", kazali su u policiji.

Ukupna vrijednost nakita je 170 tisuća eura

Dovedeni su u policijsku postaju nakon čega je prilikom usporedbe nakita s onim na zaprimljenim fotografijama nesporno utvrđeno da se radi o nakitu ukradenom iz zlatarnice u Frankfurtu na kojem su još uvijek bile istaknute cijene. Ukupna vrijednost pronađenog nakita procjenjuje se na oko 170 tisuća eura.

S obzirom na to da je utvrđeno da se u ruksacima nalazi otuđeni antikni zlatno-srebrni nakit isti je oduzet i bit će predan predstavniku njemačke policije.

O pronalasku muškarca (49) putem međunarodne policijske suradnje, obaviještena je policija u Njemačkoj. Policija je za njega zaprimila europski uhidbeni naloga te je predan pritvorskom nadzorniku. Drugi muškarac se ne dovodi u vezu s tim kaznenim djelom, pa je pušten na slobodu.

