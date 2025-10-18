NEOPREZNO PRELAZILA CESTU /

Nesreća u Splitu! Vozačica (22) naletjela na stariju ženu: Preminula je na licu mjesta

Foto: Screenshot Google Maps

Na teren izlazi zamjenik ŽDO radi vršenja očevida, a promet se odvija nesmetano

18.10.2025.
7:29
danas.hr
Screenshot Google Maps
Jutros oko 6.40 u Splitu, u ulici Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke, došlo je do prometne nesreće.

Kako javlja policija, 22-godišnjakinja je automobilom udarila u stariju žensku osobu koja je neoprezno prelazila cestu i koja je preminula na mjestu događaja.

Na teren izlazi zamjenik ŽDO radi vršenja očevida, a promet se odvija nesmetano.

