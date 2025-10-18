Nesreća u Splitu! Vozačica (22) naletjela na stariju ženu: Preminula je na licu mjesta

'RADNICI SE UCJENJUJU' /
Slovenci uvode božićnicu za sve, stručnjak objasnio je li to moguće u Hrvatskoj
Na teren izlazi zamjenik ŽDO radi vršenja očevida, a promet se odvija nesmetano
Jutros oko 6.40 u Splitu, u ulici Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke, došlo je do prometne nesreće.
Kako javlja policija, 22-godišnjakinja je automobilom udarila u stariju žensku osobu koja je neoprezno prelazila cestu i koja je preminula na mjestu događaja.
Na teren izlazi zamjenik ŽDO radi vršenja očevida, a promet se odvija nesmetano.
POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće