Nesreća u Splitu! Vozačica (22) naletjela na stariju ženu: Preminula je na licu mjesta

Jutros oko 6.40 u Splitu, u ulici Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke, došlo je do prometne nesreće.

Kako javlja policija, 22-godišnjakinja je automobilom udarila u stariju žensku osobu koja je neoprezno prelazila cestu i koja je preminula na mjestu događaja.

Na teren izlazi zamjenik ŽDO radi vršenja očevida, a promet se odvija nesmetano.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće