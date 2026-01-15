Uhićen nastavnik iz Dalmacije: Spolno je uznemiravao maloljetnicu?

Nastavnik s imotskog područja uhićen je u četvrtak zbog spolnog uznemiravanja maloljetnice, doznaje Dalmacija Danas.

Zbog zaštite identiteta žrtve, policija nije navodila detalje, no potvrdili su da su proveli kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe.

"Odmah po zaprimanju saznanja o mogućem protupravnom ponašanju, policija je inicirala kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja te je protiv osumnjičenog podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", dodali su iz policije.

Lokalni portal navodi da je anonimna osoba u mailu redakciji navela da ima saznanja o ranijim "grijesima" osumnjičenog, odnosno da mu ovo nije prvi put, no iz splitske policije kažu da nisu imali ranije prijave protiv njega.

Osumnjičeni je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

