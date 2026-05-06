Napao ih sjekirom: Ubio majku i očuha, a polubrata teško ranio! Sud presudio Emanuelu Repu

Na Županijskom sudu u Varaždinu donesena je prvostupanjska presuda 29-godišnjem Emanuelu Repu iz Pleškovca, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora zbog teškog ubojstva majke i očuha te pokušaja ubojstva polubrata, javlja emeđimurje.

Sud je Repu za ubojstvo majke Danijele Janušić izrekao kaznu od 21 godine zatvora, za ubojstvo očuha Dragutina Janušića 20 godina, dok je za pokušaj ubojstva polubrata Benjamina Janušića dobio 15 godina zatvora. Objedinjavanjem kazni izrečena mu je maksimalna jedinstvena kazna od 50 godina zatvora.

Presudu je izrekao predsjednik peteročlanog sudskog vijeća Dejan Repić. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju optuženi ima pravo žalbe.

Napao ih sjekirom dok su spavali

Podsjetimo, zločin se dogodio 6. srpnja prošle godine na području Mohokos u Pleškovcu. Prema utvrđenom, Rep je nakon konzumacije alkohola i nepoznate supstance u ranim jutarnjim satima sjekirom napao ukućane dok su spavali. Na mjestu je usmrtio majku, teško ozlijedio očuha koji je kasnije preminuo od posljedica ozljeda, te napao polubrata kojeg je također teško ozlijedio.

Suđenje je započelo 1. travnja, a završeno je 6. svibnja, u relativno kratkom roku.

