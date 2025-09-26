Naoružan pištoljem zaustavljao aute po Poreču, jedan ga pregazio! Snimka je uznemirujuća

Policija je u četvrtak navečer uhitila muškarca (40) koji je u Poreču zaustavljao automobile naoružan airsoft pištoljem.

Na teren su izašli oko 21.15 sati nakon što su građani dojavili da u Ulici Rajka Stipe nepoznati muškarac uz uporabu vatrenog oružja zaustavlja automobile.

Objavljena snimka

Portal Istarski.hr objavio je snimku na kojem se vidi kako muškarac stoji na cesti i zaustavlja auto. Vozač staje, ali nakon nekoliko trenutaka daje gas, zabija se u njega i odbacuje ga uz cestu.

Snimku možete pogledati na vrhu članka, ali pozoravamo kako je snimka prilično uznemirujuća.

Iz policije dodaju da su 40-godišnjaku oduzeli oružje D kategorije namijenjeno za airsoft te da provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti slučaja.

