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ODUZEO MU PREDNOST? /

Naletio na ZET-ov autobus kod Lisinskog pa pobjegao, putnica ozlijeđena: 'Svi su popadali'

Naletio na ZET-ov autobus kod Lisinskog pa pobjegao, putnica ozlijeđena: 'Svi su popadali'
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Foto: Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija

Putnik tvrdi da je automobil naletio na autobus

16.6.2026.
16:27
Dunja Stanković
Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija
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"Vozač automobila je oduzeo prednost busu, izazvao je sudar i pobjegao s mjesta nesreće. Svi su popadali", ispričao je za Jutarnji list putnik iz ZET-ovog autobusa koji je jutros svjedočio nesreći blizu Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.  

Naime, u prometnoj nesreći sudjelovali su autobus zagrebačkog javnog prijevoza na liniji 268 i automobil u Ulici Hrvatske bratske zajednice.

Putnik tvrdi da je automobil naletio na autobus.

Iz ZET-a su potvrdili da su dobili dojavu o nesreći nekoliko minuta iza devet sati. Došlo je, kažu, do naglog kočenja, a jedna je putnica ozlijeđena. 

Zagrebačka policija je pak kazala da je u nesreći nastala samo materijalna šteta. 

NesreĆaZetPrometCrna Kronika
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