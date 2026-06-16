Naletio na ZET-ov autobus kod Lisinskog pa pobjegao, putnica ozlijeđena: 'Svi su popadali'

"Vozač automobila je oduzeo prednost busu, izazvao je sudar i pobjegao s mjesta nesreće. Svi su popadali", ispričao je za Jutarnji list putnik iz ZET-ovog autobusa koji je jutros svjedočio nesreći blizu Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

Naime, u prometnoj nesreći sudjelovali su autobus zagrebačkog javnog prijevoza na liniji 268 i automobil u Ulici Hrvatske bratske zajednice.

Putnik tvrdi da je automobil naletio na autobus.

Iz ZET-a su potvrdili da su dobili dojavu o nesreći nekoliko minuta iza devet sati. Došlo je, kažu, do naglog kočenja, a jedna je putnica ozlijeđena.

Zagrebačka policija je pak kazala da je u nesreći nastala samo materijalna šteta.