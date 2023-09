Osječka policija na udaru je kritika zbog navodnih propusta pa i mogućeg zataškavanja u istrazi pogibije 21-godišnje Mihaele Berak koju je, kako smatra tužitelljstvo, hicem iz službenog pištolja usmrtio policajac, 27-godišnji Marko Smažil, s kojim se kratko poznavala i još nisu bili u opravoj vezi. No, u osječkoj policiji tvrde da nije bilo zataškavanja ni prikrivanja.

"Priznajem jedino da je komunikacija s javnosti bila nespretna", kazao je Ladislav Bece, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske.

Pokazivao djevojci pištolj pa slučajno opalio?

On je danas na sjednici Gradskog vijeća podnio izvješće o stanju sigurnosti u Osijeku u prvih šest mjeseci ove godine. No, na sjednici se najviše govorilo o ubojstvu koje se dogodilo u srijedu 20. rujna, a zbog čega je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo kaznenu prijavu protiv Smažila prekavlificiravši kazneno djelo u ubojstvo s namjerom. ne te da je prije mjesec i pol dana zadužio pištolj. Bece je pred osječkim vijećnicima kazao cda je Smažil uspješno prošao sve zahtjevne liječničke, psihološke i motoričke preglede te edukaciju o oružju.

"Ono što smo do sada utvrdili je da su se djevojka i policajac poznavali oko mjesec dana, a ona je u više navrata dolazila k njemu u stan. Tog je dana policajac na našoj porti radio do 18 sati, a tog je dana zadužio novu futrolu. Kada je došao u stan, djevojka je došla k njemu kao i ranije, a on se hvalio novom futrolom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao… i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku", kazao je načelnik PU osječko-baranjske.

'Nije prošlo sat vremena od smrti do dojave'

Osvrnuo se i na informacije objavljene u medijima da je od trenutka smrti djevojke do policajčeve prve dojave prošlo najmanje sat vremena.

"To su krive informacije. O detaljima ne mogu, ali mi imamo komunikaciju djevojke i mogu reći da je proteklo nekoliko minuta od njene zadnje komunikacije do njegovog poziva službi 112. U tom prvom pozivu on je pokušao prikazati da se radi o samoubojstvu ili da se djevojka sama ustrijelila. Naša je ekipa došla na očevid, pozvali smo Županijsko državno odvjetništvo, njihova je zamjenica vodila očevid, fotografiralo se, fiskiralo se i izuzelo tragove, snimilo… Vrlo brzo zaključili smo da otpada teza o samoubojstvo ili samoustreljenju, nego da ju je on sam ustrijelio. Uhićen je u jutarnjim satima i od tada mi imamo 24 sata da utvrdimo osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela te smo išli sa težom kvalifikacijom općeopasne radnje", kazao je Bece.

Kaže da je i ranije bilo prekvalifikacija kaznenog djela - iz težih u lakša ili iz lakših u teža, kao u ovom slučaju kada je to učinio DORH.

"Treba reći i da u sljedećih šest mjeseci traju još istražne radnje, prikupljanja dokaza, vještačenja, tko zna hoće li ostati ova kvalifikacijama. U ovome nema ništa sporno, a svi medijski istupi najviše štete njezinoj obitelji jer je previše krivih i netočnih informacija", rekao je Bece.

'Ovaj slučaj je poljuljao povjerenje u policiju'

Jutarnji list piše da njegove tvrdnje nisu zadovoljile neke gradske vijećnike, poput Katarine Kruhonje i Borisa Kiša iz platforme Možemo! koji su potom glasali protiv prihvaćanja načelnikovog izvješća

"Ovaj slučaj je duboko poljuljao povjerenje u policiju, a ono će se vratiti kada se zaista napravi istraga oko toga kako se vodila ta istraga i je li bilo elemenata zataškavanja. Niz je indicija da je bilo zataškavanja, loša komunikacija. Radi se o sumnji na femicid i to je jako ozbiljno", rekla je Kruhonja.

Bece je priznao da je komunikacija policije s javnošču nakon ovog slučaja bila "nespretna", ali da je "očevid obavljen kako treba". Na kraju je kazao da je Osijek najsigurniji grad u Hrvatskoj.

