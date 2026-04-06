Top više puta nije reagirao prije tragedije, načelnik Desinića: 'Svi smo potreseni!'

Nakon velike tragedije u kojoj je u ponedjeljak oko 15.15 sati poginuo muškarac u Dvoru Veliki Tabor mještani su potpunom šoku.

Podsjetimo, u sklopu manifestacije "Uskrsni ponedjeljak u Dvoru Veliki Tabor" nesretni muškarac stradao je nakon što je top iznenada opalio. Kako smo ranije objavili, bio je član kuburaškog društva "Desinićka kubura".

Zagorje International objavio je kako prema iskazima očevidaca, jedan od topova više puta nije reagirao kako treba te nije htio opaliti. Nakon što je naposljetku ipak opalio, pri sljedećem pokušaju punjenja došlo je do iznenadnog ispaljenja, pri čemu je, kako tvrde svjedoci, stradao muškarac koji se u tom trenutku nalazio uz oružje.

Predsjednik društva Milivoj Dravinec potresen je te je za portal Zagorje International izjavio kako još nije službeno potvrđeno kako je došlo do tragedije te da postoji nekoliko verzija priče zbog čega trenutačno ne može dati više informacija prije službenog policijskog izvješća.

Načelnik Općine Desinić Dražen Šurbek izrazio je žaljenje i rekao je kako je u šoku te navodi kako je ovo velika tragedija za malo mjesto. No on nije htio davati više detalja prije službenog izvješća.

I članove drugih kuburaških društava također su potreseni ovom tragedijom te ne žele davati službene izjave.

POGLEDAJTE VIDEO Orban će proglasiti izvanredno stanje i odgoditi izbore? 'Približava se kriza kakva još nije viđena'