Na području Susedgrada 'pao' diler (27): Policija objavila detalje velikog ulova

Na području Susedgrada 'pao' diler (27): Policija objavila detalje velikog ulova
Foto: David Jerkovic/pixsell/Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je da je muškarac (27) u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku

24.9.2025.
16:10
danas.hr
David Jerkovic/pixsell/Ilustracija
Na području Susedgrada policija je u utorak pronašla veliku količinu droge u poslovnom prostoru. Policajci su pretražili poslovni prostor i osobni automobil u vlasništvu tvrtke te su pronašli 63 paketa ispunjena drogom ukupne mase 66.752 grama i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

"Muškarac (27) za sada nepoznat način nabavljao veće količine konoplje, a drogu je potom skrivao, vagao i prepakiravao te preprodavao na ilegalnom tržištu", izvijestila je PU zagrebačka. 

Foto: Pu Zagrebačka
Foto: Pu Zagrebačka
Foto: Pu Zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu. U zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku.

