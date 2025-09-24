Na području Susedgrada 'pao' diler (27): Policija objavila detalje velikog ulova

Na području Susedgrada policija je u utorak pronašla veliku količinu droge u poslovnom prostoru. Policajci su pretražili poslovni prostor i osobni automobil u vlasništvu tvrtke te su pronašli 63 paketa ispunjena drogom ukupne mase 66.752 grama i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

"Muškarac (27) za sada nepoznat način nabavljao veće količine konoplje, a drogu je potom skrivao, vagao i prepakiravao te preprodavao na ilegalnom tržištu", izvijestila je PU zagrebačka.

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu. U zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku.

