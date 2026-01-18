Mrtav pijan vozio traktor: Čeka ga paprena kazna

Policija je u subotu oko 23.40 sati u mjestu Badljevina nedaleko od Pakraca zaustavila muškarca (46) koji je pod utjecajem alkohola od 3,14 promila vozio traktor.

"Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva", priopćili su iz Policijske uprave požeško slavonske.

Protiv muškarca slijedi prekršajni nalog, a predviđena je i novčana kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom F kategorije u trajanju od tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

