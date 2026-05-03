TREĆI DAN POTRAGE /

Muškarac skočio u Savu i nestao pod površinom, spasioci od jutra na terenu

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako muškarac nije pronađen tijekom prvog dana, potraga je nastavljena i u subotu, a intenzivno se provodi i danas

3.5.2026.
11:15
Andrea Vlašić
Potraga za muškarcem koji je u petak poslijepodne skočio u Savu i nestao pod površinom nastavlja se i treći dan, a svaki sat dodatno povećava neizvjesnost. Prema informacijama policije, riječ je o muškarcu rođenom 1974. godine koji je u petak oko 16.30 sati skočio u Savu u Slavonskom Brodu, nakon čega nije izronio. Odmah istoga dana pokrenuta je opsežna potraga.

Na terenu su od prvog trenutka brodsko-posavska policija i pripadnici HGSS-a, koji pretražuju rijeku i obalu uz pomoć plovila i ronilačkih timova.

Kako muškarac nije pronađen tijekom prvog dana, potraga je nastavljena i u subotu, a intenzivno se provodi i danas. Od jutros u 9 sati ekipe ponovno pretražuju korito Save, fokusirajući se na područje gdje je posljednji put viđen. Za sada nema potvrde o pronalasku, a potraga se nastavlja nesmanjenim intenzitetom.

PotragaNestala OsobaHgssSavaPu Brodsko-posavska
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
