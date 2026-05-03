Muškarac skočio u Savu i nestao pod površinom, spasioci od jutra na terenu

Potraga za muškarcem koji je u petak poslijepodne skočio u Savu i nestao pod površinom nastavlja se i treći dan, a svaki sat dodatno povećava neizvjesnost. Prema informacijama policije, riječ je o muškarcu rođenom 1974. godine koji je u petak oko 16.30 sati skočio u Savu u Slavonskom Brodu, nakon čega nije izronio. Odmah istoga dana pokrenuta je opsežna potraga.

Na terenu su od prvog trenutka brodsko-posavska policija i pripadnici HGSS-a, koji pretražuju rijeku i obalu uz pomoć plovila i ronilačkih timova.

Kako muškarac nije pronađen tijekom prvog dana, potraga je nastavljena i u subotu, a intenzivno se provodi i danas. Od jutros u 9 sati ekipe ponovno pretražuju korito Save, fokusirajući se na područje gdje je posljednji put viđen. Za sada nema potvrde o pronalasku, a potraga se nastavlja nesmanjenim intenzitetom.

