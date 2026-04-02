TRAGEDIJA U GLINI /

Ubio partnericu (51) pa pokušao i sebe. Preminuo u bolnici

Ubio partnericu (51) pa pokušao i sebe. Preminuo u bolnici
Foto: Ilustracija/Hrvoje Kostelac/PIXSELL

2.4.2026.
14:57
Andrea Vlašić
Policija iz Sisačko-moslavačke županije izvijestila je da je u bolnici preminuo muškarac (71) koji je jučer u Glini usmrtio svoju izvanbračnu partnericu (51), a potom pokušao presuditi sam sebi.

Podsjetimo, iz PU sisačko-moslavačke su jučer izvijestili kako su na području Gline pronašli tijelo ženske osobe. Iz policije su naveli kako su oko 13.30 sati zaprimili dojavu o pucnjavi te kako su dolaskom na mjesto događaja pronašli "mrtvo tijelo ženske osobe kao i ozlijeđenog muškarca", kojeg su zatim prevezli u zdravstvenu ustanovu.

O pucnjavi se oglasio i županijski DORH, koji je u svom priopćenju napisao sljedeće:

"U povodu dojave od 1. travnja 2026. da je u obiteljskoj kući na širem području Gline ubijena ženska osoba, dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku, uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske uprave sisačko-moslavačke, provela je dokaznu radnju očevida, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111.a stavak 1. Kaznenog zakona, na štetu 51-godišnje državljanke Republike Hrvatske.

Prema dosad prikupljenim podacima, postoji osnovana sumnja da je 71-godišnji hrvatski državljanin, u obiteljskoj kući, hitcima iz vatrenog oružja usmrtio svoju 51-godišnju izvanbračnu suprugu i potom pokušao samoubojstvo, kojom prilikom je zadobio ozljedu zbog koje je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u bolnicu. Provest će se dokazne radnje i izvidi radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja."

