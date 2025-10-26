Muškarac pokušao opljačkati ljekarnu u Zagrebu: 'Imao je pištolj i vikao je!'

U poslijepodnevnim satima na Trešnjevačkom trgu u Zagrebu došlo je do pokušaj razbojništva, a policija je dojavu zaprimila u 17.41 sati. Prema prvim informacijama, osoba je trenutno pod nadzorom policije.

Čitateljica nam je javila da je riječ o navodnom pokušaju pljačke dežurne ljekarne na placu. Kako tvrdi, ispred ljekarne se nalazio muškarac s pištoljem koji je vikao, nakon čega je intervenirala policija i uhitila ga.

Policija je na mjesto događaja izašla po dojavi, a prema dostupnim informacijama osumnjičeni je priveden i zadržan radi daljnjeg postupanja.

Očevid i utvrđivanje okolnosti događaja u tijeku su, a policija provodi istragu kako bi razjasnila motiv i točan tijek događaja.