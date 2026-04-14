Muškarac (65) uhićen zbog pokušaja ubojstva: I on i žrtva u bolnici pod nadzorom

PU osječko-baranjska izvijestila je da je u ponedjeljak u Brijestu uhićen muškarac (65) zbog pokušaja teškog ubojstva.

Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je u 8.34 sata zaprimio dojavu da se u okolici Osijeka dogodio događaj koji zahtjeva hitnu intervenciju policije. Izlaskom na mjesto događaja pronađena je osoba koja je davala znakove života te je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek.

Uhićeni 65-godišnjak također je imao ozljede glave pa je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje se i dalje nalazi pod 24-satnim nadzorom policijskih službenika, kao i žrtva. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

