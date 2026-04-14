KRAJ OSIJEKA /

Muškarac (65) uhićen zbog pokušaja ubojstva: I on i žrtva u bolnici pod nadzorom

Muškarac (65) uhićen zbog pokušaja ubojstva: I on i žrtva u bolnici pod nadzorom
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Osumnjičenik i žrtva se nalaze pod 24-satnim nadzorom policijskih službenika

14.4.2026.
12:42
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
PU osječko-baranjska izvijestila je da je u ponedjeljak u Brijestu uhićen muškarac (65) zbog pokušaja teškog ubojstva

Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je u 8.34 sata zaprimio dojavu da se u okolici Osijeka dogodio događaj koji zahtjeva hitnu intervenciju policije. Izlaskom na mjesto događaja pronađena je osoba koja je davala znakove života te je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek.

Uhićeni 65-godišnjak također je imao ozljede glave pa je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje se i dalje nalazi pod 24-satnim nadzorom policijskih službenika, kao i žrtva. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Pucao joj je u glavu, lagao i skrivao dokaze, a sada mu je presuda pala! 'Nemam se više čemu veseliti'

Pu Osječko BaranjskaPokušaj UbojstvaOsijekBrijest
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
