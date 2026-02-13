Kakav kaos na jugu Hrvatske! Potukle se tri žene i četiri muškarca: Evo što kaže policija

U masovnoj tučnjavi koja se dogodila u četvrtak oko 10.30 sati u Makarskoj, sudjelovala su četiri muškarca i tri žene, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska. Petero ljudi je ozlijeđeno, a troje uhićeno. Svemu je prethodila svađa zbog ranije narušenih odnosa.

U sukobu su sudjelovala su četiri muškarca i tri žene u dobi od 22 do 61 godine, objavila je splitska policija. Muškarac rođen 1965. zadobio teže ozljede, dok su ostali prošli s lakšima.

Istraga u tijeku

Policija je uhitila trojicu muškaraca (1970., 1999. i 2004. godište) te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi.

Danas bi, uz kaznenu prijavu, trebali biti predani pritvorskom nadzorniku, a ostali sudionici bit će prekršajno prijavljeni zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

