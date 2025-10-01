POLICIJA OBJAVILA SNIMKE /

Ma kakav Breaking Bad, ovo je razina iznad: Pogledajte što je Bosanac u Dugom Selu imao doma...

Foto: Policijska Uprava Zagrebačka

Također muškarcu je oduzet i novac za koji se sumnja da je nabavljen preprodajom droge

1.10.2025.
9:25
danas.hr
Policijska Uprava Zagrebačka
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Istragom je utvrđeno da je muškarac (44) u neutvrđenom razdoblju na području Dugog Sela u kući i okućnici umjetno uzgajao konoplju uz korištenje rasvjete, ventilacije i filtracije zraka. Nakon sazrijevanja biljke je sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Foto: Policijska Uprava Zagrebačka

Policija je u utorak pretragom kuće i okućnice na području Dugog Sela pronašla dva improvizirana laboratorija za uzgoj marihuane u kojima su bile zasađene ukupno 132 stabljike konoplje visine od 80 do 100 cm, 225 grama konoplje jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje težine s tragovima droge te predmete za pakiranje droge.

Foto: Policijska Uprava Zagrebačka

Također muškarcu je oduzet i novac za koji se sumnja da je nabavljen preprodajom droge.

Foto: Policijska Uprava Zagrebačka

Po dovršetku istraživanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.

