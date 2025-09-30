'POSVUDA JE BILO KRVI' /

Dječak napao učenike ključem: Roditelji u strahu ne žele slati djecu u školu

Dječak napao učenike ključem: Roditelji u strahu ne žele slati djecu u školu
Foto: Emica Elvedji/pixsell, Ilustracija

Prema riječima roditelja, dječak je ključem romobila napao više dječaka, a krvi je bilo posvuda

30.9.2025.
16:20
Učenik šestog razreda Osnovne škole Bariše Granića Meštra u Baškoj Vodi fizički je nasrnuo na svoje kolege u ponedjeljak.

Prema riječima roditelja, dječak je ključem od romobila napao više dječaka, a krvi je bilo posvuda. Za portal Megamedia jedan od roditelja kazao je da dječak već duže vrijeme ima probleme s ponašanjem.

Roditelji su se u ponedjeljak navečer dogovorili da nakon ovog incidenta svoju djecu neće voditi u školu dok se problem ne riješi.

"Nakon što smo sinoć kao škola informirani o događaju, reagirali smo odmah i sazvali sastanak roditelja na kojem ćemo pokušati iznaći adekvatno rješenje. U međuvremenu pišem prijavu nadležnoj policijskoj postaji", poručila je ravnateljica škole Ružica Radalj.

