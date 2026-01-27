FREEMAIL
SNAŠLA SE /

Krivotvorila potpis bivšeg muža i - prepisala si auto! U cijeli slučaj uplela se policija

Krivotvorila potpis bivšeg muža i - prepisala si auto! U cijeli slučaj uplela se policija
Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/pixsell

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija će protiv osumnjičene podnijeti posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku

27.1.2026.
10:47
danas.hr
Ilustracija Zeljko Lukunic/pixsell
Policija u Đakovu istražila je slučaj u kojem je Đakovčanka osumnjičena da je prošlog listopada krivotvorila dokumente kako bi na sebe prepisala automobil svog bivšeg supruga. 

Prema sumnjama policije, žena je 29. listopada 2025. izradila lažni kupoprodajni ugovor, na kojem je krivotvorila potpis bivšeg supruga, te je s tim dokumentom u stanici za tehnički pregled obavila prijenos vlasništva vozila.

Time je bivšem suprugu nanesena šteta od oko 3.000 eura. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija će protiv osumnjičene podnijeti posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

