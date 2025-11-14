Krhotine na sve strane! Sudarila se tri automobila kod Karlovca, na terenu hitna i policija

Na autocesti A1 kod Karlovca došlo je do prometne nesreće nešto iza 8 sati na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba.

Sudarila su se tri automobila, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na terenu su hitna pomoć i policija, potvrdila je karlovačka policija za 24 sata.

Na Facebook stranici Teretnjaci.ba pojavila se fotografija koja navodno prikazuje nesreću.

Upozorenje HAK-a

"Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Karlovac (40+200km) u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km/h", objavio je iz HAK-a te upozorili na smanjenu vidljivost na autocestama u unutrašnjosti.

"Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila", piše HAK.

