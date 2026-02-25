Komunalni redari ih zatekli 's prstima u pekmezu': Za 1500 eura pomogli da se 'slučaj riješi'

USKOK je, nakon provedene istrage iz listopada prošle godine, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenog djela primanja mita.

Optužnica tereti dvojac da su krajem listopada kao komunalni redari u Svetom Ivanu Zelini, nakon što su zatekli dvije osobe u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i kazali im da su time počinili kažnjivo djelo za koje im prijeti kazna od 5.000,00 do 6.000,00 eura, sukladno zajedničkom dogovoru, pozvali jednu od tih osoba na sastanak u jedan ugostiteljski objekt.

Tada je prvookrivljenik ponudio da će joj za 1.500,00 eura osigurati brisanje svih prijava inspekciji te da ne bude prekršajno sankcionirana, na što je ona pristala.

Drugi dan ju je drugookrivljenik kontaktirao telefonom i tražio da napravi ono što su dogovorili ako želi "da se slučaj riješi". Prvookrivljeni se istog dana sastao s tom osobom u drugom ugostiteljskom objektu gdje je dobio od nje 1.500 eura koje je dvojac zadržao za sebe, navodi se u optužnici.

