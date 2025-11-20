Teška prometna nesreća u Slavoniji, jedna osoba poginula

'FOUNDER GAMES' /
Nakon očevida će biti poznato više detalja o tragediji i kako je došlo do nesreće
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći oko 14.30 sati u mjestu Opršinac u općini Cernik, prenose 24 sata.
Policija je na terenu i obavlja očevid koji provodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom brodu.
Nakon očevida će biti poznato više detalja o tragediji i kako je došlo do nesreće.
