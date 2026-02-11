Izlazila s parkinga na glavnu cestu u rikverc, a onda je naletio motociklist: 'U bolnici je'

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 14:20 sati u Čakovcu ozlijeđen je 38-godišnji muškarac. U nesreći je, kako javlja PU međimurska sudjelovala 48-godišnja vozačica automobila i motociklist.

"Nesreća se dogodila u trenutku kada je 48-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom, čakovečkih registarskih oznaka, te se s parkirališnog prostora uključivala na kolnik Ulice dr. Ante Starčevića skretanjem ulijevo, a da pritom nije propustila sva vozila koja se kreću kolnikom ceste na koju se uključuje", piše policija.

Prilikom izlaska s parkinga u stražnji bočni dio osobnog automobila prednjim dijelom naletio je motocikl. "Uslijed siline sudara došlo je do pada vozača motocikla na kolnik, a motocikl se prevrnuo. Vozač motocikla je tijekom vožnje nosio uredno pričvršćenu i homologiranu zaštitnu kacigu.

Vozilom hitne medicinske pomoći ozlijeđeni motociklist prevezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se težina ozljeda naknadno okvalificirati", stoji u priopćenju.

Prekršaj ili kaznena odgovornost?

Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenik, a nakon utvrđivanja težine ozljeda slijedi pravna kvalifikacija događaja, odnosno odluka o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti 48-godišnje vozačice.

Policija je objavila savjete vozačima kad su u pitanju motociklisti.

"POŠTUJTE MOTOCIKLISTE:

obratite posebnu pozornost prilikom uključivanja na kolnik, skretanja i promjene prometne trake - motocikli su uži i lakše se „izgube“ u mrtvom kutu,

držite dovoljan razmak prilikom vožnje iza motocikla i prilikom pretjecanja,

prije otvaranja vrata parkiranog vozila provjerite dolazi li motocikl ili moped,

ne podcjenjujte brzinu dolaska motocikla - često se čine udaljenijima nego što stvarno jesu,

imajte na umu da su motociklisti znatno ranjiviji sudionici u prometu te da i manja pogreška može imati teške posljedice", stoji u objavi PU međimurske.

