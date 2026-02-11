FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U ČAKOVCU /

Izlazila s parkinga na glavnu cestu u rikverc, a onda je naletio motociklist: 'U bolnici je'

Izlazila s parkinga na glavnu cestu u rikverc, a onda je naletio motociklist: 'U bolnici je'
×
Foto: Pu Međimurska

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 14:20 sati u Čakovcu ozlijeđen je 38-godišnji muškarac. U nesreći je, kako javlja PU međimurska sudjelovala 48-godišnja vozačica automobila i motociklist

11.2.2026.
11:00
danas.hr
Pu Međimurska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 14:20 sati u Čakovcu ozlijeđen je 38-godišnji muškarac. U nesreći je, kako javlja PU međimurska sudjelovala 48-godišnja vozačica automobila i motociklist.

"Nesreća se dogodila u trenutku kada je 48-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom, čakovečkih registarskih oznaka, te se s parkirališnog prostora uključivala na kolnik Ulice dr. Ante Starčevića skretanjem ulijevo, a da pritom nije propustila sva vozila koja se kreću kolnikom ceste na koju se uključuje", piše policija.

Prilikom izlaska s parkinga u stražnji bočni dio osobnog automobila prednjim dijelom naletio je motocikl. "Uslijed siline sudara došlo je do pada vozača motocikla na kolnik, a motocikl se prevrnuo. Vozač motocikla je tijekom vožnje nosio uredno pričvršćenu i homologiranu zaštitnu kacigu.

Vozilom hitne medicinske pomoći ozlijeđeni motociklist prevezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se težina ozljeda naknadno okvalificirati", stoji u priopćenju.

Prekršaj ili kaznena odgovornost?

Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenik, a nakon utvrđivanja težine ozljeda slijedi pravna kvalifikacija događaja, odnosno odluka o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti 48-godišnje vozačice.

Policija je objavila savjete vozačima kad su u pitanju motociklisti. 

"POŠTUJTE MOTOCIKLISTE:

  • obratite posebnu pozornost prilikom uključivanja na kolnik, skretanja i promjene prometne trake - motocikli su uži i lakše se „izgube“ u mrtvom kutu,
  • držite dovoljan razmak prilikom vožnje iza motocikla i prilikom pretjecanja,
  • prije otvaranja vrata parkiranog vozila provjerite dolazi li motocikl ili moped,
  • ne podcjenjujte brzinu dolaska motocikla - često se čine udaljenijima nego što stvarno jesu,
  • imajte na umu da su motociklisti znatno ranjiviji sudionici u prometu te da i manja pogreška može imati teške posljedice", stoji u objavi PU međimurske.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija u akciji, pod povećalom autobusi i kamioni: Sigurnost djece na prvom mjestu

PolicijaPrometna NesrećaPu Međimurskačakovec
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U ČAKOVCU /
Izlazila s parkinga na glavnu cestu u rikverc, a onda je naletio motociklist: 'U bolnici je'