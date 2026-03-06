FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Cvita se suočava s teškom dijagnozom, a Kata ulovi Zoru i Nikolu u nezgodnom trenutku

Cvita se suočava s teškom dijagnozom, a Kata ulovi Zoru i Nikolu u nezgodnom trenutku
×
Foto: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo

6.3.2026.
11:19
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cijela obitelj Vukas je na okupu nakon novog incidenta, a Ante ostane zatečen kada dozna razlog tučnjave Vice i Čavke.

Cvita je emotivno slomljena zbog svoje teške dijagnoze, a Nikola joj pokušava biti podrška u svemu i planira njihov odlazak iz Vrila. Bez Cvitina znanja, obavještava Katarinu i Zoru o novostima.

Cvita se suočava s teškom dijagnozom, a Kata ulovi Zoru i Nikolu u nezgodnom trenutku
Foto: RTL

Anku iznenadi kada Lucu i Zdravka vidi u prisnom trenutku. Teodora ne vjeruje Jakovu da je ozljeda na njegovoj ruci slučajna.

Domazet se nenadano uključuje u rad zadruge, ne mareći za mržnju koju prema njemu osjećaju Katarinini bližnji.

Katarina primijeti da su Nikola i Zora neobično bliski i načuje njihov tajni dogovor...

Cvita se suočava s teškom dijagnozom, a Kata ulovi Zoru i Nikolu u nezgodnom trenutku
Foto: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Divlje Pčele
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx