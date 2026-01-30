Buktinja u Crikvenici: Vatra guta restoran uz plažu

FREEMAIL
VATROGASCI NA TERENU /

Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Vatra se u trenu proširila

30.1.2026.
19:36
Dunja Stanković
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Vatra guta crikvenički restoran Mendula, smješten uz plažu ispred hotela. 

Novi List prenosi da požar, koji je buknuo u petak predvečer, gase vatrogasci s dva vatrogasna vozila. 

Vatra se u trenu proširila, a za sada nije poznat uzrok požara. 

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'

