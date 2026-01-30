Buktinja u Crikvenici: Vatra guta restoran uz plažu

Vatra guta crikvenički restoran Mendula, smješten uz plažu ispred hotela.

Novi List prenosi da požar, koji je buknuo u petak predvečer, gase vatrogasci s dva vatrogasna vozila.

Vatra se u trenu proširila, a za sada nije poznat uzrok požara.

