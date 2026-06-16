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POGINUO VOZAČ MOTOCIKLA /

Ispitali vozača Audija iz teške nesreće kod Vjesnika: Pustili su ga da se brani sa slobode

Ispitali vozača Audija iz teške nesreće kod Vjesnika: Pustili su ga da se brani sa slobode
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vozač motornog tricikla je u konačnici preminuo od teških ozljeda u bolnici, dok je njegova putnica teško ozlijeđena

16.6.2026.
16:42
Dunja Stanković
Marko Lukunic/PIXSELL
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Vozač Audija osumnjičen da je izazvao tešku prometnu nesreću prošlog vikenda kod Vjesnika, u kojoj je poginuo 33-godišnji vozač motornog tricikla, pušten je da se brani sa slobode, objavilo je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu (ODO). 

Mladić (26), kojeg terete za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, ispitan je te je ODO donijelo rješenje o provođenju istrage.

Nakon ispitivanja određene su mu mjere opreza te se redovito mora javljati policiji te mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola.  

Vozač motocikla preminuo u bolnici

Vjeruje se da je osumnjičeni u subotu u 20.12 sati u Zagrebu, upravljajući automobilom na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije kod Vjesnika, kod skretanja ulijevo nije propustio motorni tricikl iz suprotnog smjera koji je zadržavao smjer kretanja. Tada je, navodi se u priopćenju, naletio na njega. 

Vozač motornog tricikla je u konačnici preminuo od teških ozljeda u bolnici, dok je njegova putnica teško ozlijeđena. 

Liječnička pomoć joj se pruža u KBC-u Zagreb. 

Zbog teške nesreće na tom je križanju neko vrijeme bio obustavljen tramvajski promet zbog očevida. Vozač je nakon nesreće uhićen. 

Policija je ranije izvijestila da je motociklu na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo te da je on imao prednost prolaska. 

NesreĆaVjesnikVozačIspitivanjeCrna KronikaZagreb
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