Hrvat završio na Interpolovoj crvenoj tjeralici: Povezuju ga s velikom narko mrežom

Hrvatski državljanin Nikola Vrabec našao se na Interpolovoj crvenoj tjeralici koju je raspisala Švedska zbog više izuzetno teških kaznenih djela vezanih uz narkotike.

Vrabec je osumnjičen za sedam slučajeva izuzetno teških krijumčarenja narkotika i četiri slučaja izuzetno teških kaznenih djela vezanih za narkotike pred Općinskim sudom u Malmöu, piše Slobodna Dalmacija.

Navodi se da su djela počinjena u gradovima Tomelilla, Kävlinge, Malmö i Trelleborg u južnoj Švedskoj tijekom razdoblja od 16. srpnja 2020. do 30. siječnja 2021. godine.

Velika kriminalna mreža

Istražitelji Vrabeca povezuju s velikom kriminalnom mrežom koja je narkoticima opskrbljivala područja od Haparande na dalekom sjeveru Švedske do Malmöa na jugu.

U istom su predmetu optuženi i Ahmed Abdullahi Farah te Mohammad Al-Hussein. Farah, poznat pod nadimkom "Gambino" povezan je s ozloglašenom kriminalnom grupom Dödspatrullen (Smrtonosna patrola).

Ovo je jedan od najvećih preostalih narko-predmeta u Švedskoj gdje se dio dokaznog materijala temelji na podacima iz enkriptiranog sustava komunikacije EncroChat koji su vlasti uspjele dekriptirati.

Vrabec je jedan od 15 hrvatskih državljana za kojima je raspisana Interpolova tjeralica, a povezuje ga se s još najmanje dva druga velika narko-predmeta koja se trenutačno vode pred švedskim sudovima.

