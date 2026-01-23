Dva tjedna nakon nesreće u Austriji: Vozač kamiona iz Bjelovara probudio se iz kome

U tunelu Bretenberg na autocesti u Austriji 9. siječnja dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen vozač teretnog vozila D. D. Iz zasad neutvrđenih razloga izgubio je nadzor nad kamionom i udario u zid tunela, nakon čega je vozilo planulo.

Riječ je o vozaču iz Bjelovara, ocu dvoje djece, koji je radio za tvrtku iz Zagreba. Njegovo zdravstveno stanje iznimno je teško, zadobio je puknuće slezene, prijelom pet rebara te teške ozljede pluća. Upravo su ozljede pluća najveći problem, s obzirom na to da se u tunelu nadisao vreloga zraka i gustog dima tijekom požara.

No, dva tjedna nakon nesreće stižu ohrabrujuće vijesti: zasad se dobro oporavlja i njegovo stanje ide na bolje. D.D. se probudio iz inducirane kome u kojoj su ga liječnici držali kako bi mu tijelo odmaralo i čuo se s obitelji. Vijesti su to koje daju nadu u njegov oporavak nakon vrlo teških ozljeda koje je zadobio, doznaje 24sata.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, vozač kamiona s poluprikolicom udario je u odbojnik na ulazu u tunel Brentenberg na autocesti A10, a potom u zid tunela. Zbog siline udara kamion i njegov teret, prazni materijali za pakiranje, zapalili su se. Udarac je odvojio kabinu od prtljažnog dijela.

Vozač je uspio osloboditi se iz deformirane kabine i pobjeći u tunel. Nakon otprilike 50 metara srušio se na tlo. Ondje su ga našli vatrogasci, izvukli ga iz tunela kroz spojni prolaz i predali ga hitnoj medicinskoj pomoći, objavili su vatrogasci.

Kamion je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu i izgorio. Vatrogasci su brzo stavili požar pod kontrolu, a napokon je ugašen u 19.30 sati.

"Autocesta A10 bila je zatvorena u oba smjera od 18 do 23 sata tijekom operacije. Izvlačenje izgorjeloga kamiona nastavilo se do kasno u noć", priopćili su vatrogasci.

Policija još nije objavila rezultate istrage, odnosno koji je uzrok nesreće. Austrijski mediji razgovarali su s nezavisnim stručnjakom za promet koji je na temelju snimke nadzorne kamere i zakašnjele reakcije vozača zaključio da je najvjerojatnije riječ o umoru.

