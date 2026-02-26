Igra se pretvorila u dramu: Pas i vlasnik upali u jamu od 20 metara, spasio ih HGSS

Što je počelo kao bezbrižna igra na otvorenom, pretvorilo se u pravu dramu s akcijom spašavanja na području mjesta Savar na Dugom otoku. U četvrtak prijepodne, zajedničkim snagama HGSS-a i vatrogasaca, iz duboke jame uspješno su izvučeni muškarac i njegov ljubimac.

Sve je počelo kada je pas, tijekom igre, upao u jamu duboku otprilike 6 metara. Vidjevši svog ljubimca u nevolji, vlasnik mu je uz pomoć prijatelja pokušao pomoći, ali je i sam završio u jami.

Foto: Facebook/ HGSS - Stanica Zadar

U jednom su trenutku pas i vlasnik propali i završili na oko 20 metara dubine, otkud se više nisu mogli izvući bez profesionalne opreme.

Foto: Facebook/ HGSS - Stanica Zadar

Brza reakcija

Na svu sreću, prijatelj vlasnika ostao je pribran i brzo pozvao HGSS Zadar. Na teren su se odmah uputila dvojica članova zadarskog HGSS-a, a ključnu ulogu u brzini intervencije odigrala su i četiri člana DVD-a Sali.

Foto: Facebook/ HGSS - Stanica Zadar

Zahvaljujući njihovoj stručnosti i poznavanju terena, akcija spašavanja je okončana u rekordnom roku.

Foto: Facebook/ HGSS - Stanica Zadar

"Srećom, čovjek i pas prošli su bez ozljeda!", napisali su u objavi na Facebooku.

