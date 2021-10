Gradonačelnik Pule Filip Zoričić govorio je večeras za RTL o slučaju roditeljskog zanemarivanja bolesnog 15-godišnjeg djeteta koje je preminulo u Puli. Zoričić, koji je nekada bio ravnatelj gimnazije koju je dijete pohađalo, rekao je da se čuo sa sadašnjim ravnateljem te da su svi tužni zbog događaja.

"Pokojni dječak je u školu dolazio redovito i to je sve što škola mora znati po svojim pravilnicima i obavezama kao i razrednica. U tom smislu sve je bilo u redu'', kazao je Zoričić.

Postoje tvrde da je dijete u školi bilo tek prva dva tjedna rujna, no Zoričić tvrdi da je bilo u školi sve do utorka. ''Ja sam se čuo i s ravnateljicom socijalnog centra iz Pule koji je također napravio sve u svojoj moći, izuzeli su to troje djece nakon što su čuli sve što se dogodilo. I škola i centar napravili su sve što su mogli u tom trenutku.''

'Ne treba inspekcija'

Zoričić je rekao da mi ne znamo što se događa doma te da je sve bilo redovno dok je dječak dolazio u školu. Misli da ne treba inspekcija, da gimnazija jako dobro funkcionira i da profesionalno rade svoj posao. "Mislim da je odgovornost roditelja, što dokazuju i posljednje izjave DORH-a. Nažalost dogodila se tragedija'', izjavio je. Tvrdi da nije čuo za vjersku zajednicu kojoj roditelji pripadaju.

Istaknuo je da se ne slaže sa aktivnošću mnogih sekti. ''Međutim, živimo u nekom slobodnom društvu... Ali tamo gdje se izuzima sloboda, gdje se daju nekakvi okviri gdje morate biti dio nečega što je zapovijeđeno, to zasigurno nije dobro i to država mora oblikovati'', zaključio je Zoričić.