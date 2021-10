"Nitko nije to znao, da je to dijete bilo – pa ja bih otišao tamo, ja bih ga odpeljo, uzeo u ruke i zvao bih hitnu, ali tko bi to mogao znati kad je to sve jedna zatvorena sekta", rekao je za RTL Mladen Vinko iz Pule komentirajući tragični slučaj preminulog 15-godišnjaka u Puli.

Njegove roditelje, koji su pripadnici vjerskog pokreta Hare Krišna, tereti se da su ga zanemarivali budući da ga mjesecima nisu odveli liječniku iako je bio bolestan, a umjesto toga su se molili.

Dečko je živio u Škatarima zajedno s roditeljima, braćom i sestrama, kao dio vjerske zajednice pod vodstvom gurua Vlade Radeke.

Radeka je ispričao da su dečka nakon dolaska prve pomoći liječnici pokušali reanimirati malog uz kojega je bila i majka."Mi nismo mogli nikako pomoći tu. Jedino što smo mogli napraviti je izmoliti koju molitvu za njegovu dobrobit", kazao je Radeka.

Radeka tvrdi da nitko, pa ni roditelji, nisu znali da je dječak teško bolestan.

Bio je izvrstan učenik

7. i 8. razred dječak je pohađao u Osnovnoj školi Tone Peruško, čiji ravnatelj Kristijan Cinkopan kaže da je bio izvrstan učenik. On tvrdi da je komunikacija s roditeljima bila u redu te da je uglavnom tata razgovarao.

Nisu znali da je dijete imalo dijabetes. Ravnatelj kaže da su tu informaciju dobiti tek kad je preminulo. "Na sistematskim pregledima nije otkriven dijabetes, roditelji nam nikad nisu spomenuli da ima takvih problema, što je nama jako važno u školi", kazao je Cinkopan.

Prije dvije godine na području Koprivničko-križevačke županije roditeljima se i nesretnim slučajem utopilo jedno dijete. Brigu o ostalih troje maloljetne djece preuzeo je pulski Centar za socijalnu skrb.

Roditeljima je određen istražni zatvor od mjesec dana zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. "To je sve što vam mogu potvrdit, zbog tajnosti postupka vam nikakve druge daljnje informacije ne mogu davati", kazao je Siniša Milevoj, odvjetnik majke preminulog dječaka.