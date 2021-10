Nakon smrtii 15-godišnjaka u Puli u javnost izlazi sve više informacija o njegovim uhićenim roditeljima koji se sumnjiče za zanemarivanje djeteta, budući da ga navodno mjesecima nisu odveli liječniku iako je bilo bolesno.

Roditelji su navodno pripadnici vjerske udruge Vaišnavsko društvo, a susjedi pričaju da su znali plesati, svirati i pjevati po cijelu noć.

Predsjednik udruge Vaišnavsko društvo, Vladimir Radeka, rekao je za RTL da je u pitanju nesretan slučaj. Pozna roditelje i uvjerava da su se o djeci redovito brinuli. "Ako meni ne vjerujete, možete doći i pitati bilo koga od članova koji dolaze tu, susjede."

'Majka je bila uz njega'

Radeka je otkrio da je majka bila uz bolesno dijete cijelu noć te da je tek ujutro pozvala hitnu pomoć.

''Tko je znao uopće da ima potrebe za liječenje... Koliko je meni poznato i koliko je majka dala izjavu policiji, dijete je povraćalo i nije čudno da dijete povraća, pitajte bilo koga... prvu stvar koju naprave je prvo daju čaj ili nešto. Majka je bila uz njega, i dala mu nešto da pojede i bila je cijelu noć uz njega. Kad je ujutro vidjela da teško diše, pozvala je hitnu pomoć'', kazao je.

Nitko nije znao da je dijete bilo bolesno?

Radeka uvjerava da nije znao da je dijete imalo dijabetes ili da je bilo bolesno. ''Ni roditelji ni mi ni nitko, vjerujte mi nikada. Zato me to zgrozilo, i sve članove. To dijete je uvijek bilo mršavo, pitajte bilo koga. Nitko nije znao da je bolovao od nečega. Koliko je meni poznato nije se žalio ni na što", rekao je.

Potom je ispričao da ga je jedan djelatnik policije pitao da li u njihovoj zajednici prihvaćaju liječničku pomoć, na što je on odgovorio potvrdno.

"Ja sam rekao da smo ljudi kao i svi drugi. Naši članovi, nitko nije odbijao pomoć. Znate da postoji jako poznata medicina u svijetu, to je ajuretska medicina koja nije nasilna. Ne postoji nikakva prepreka da se primi pomoć liječnika. Ne postoji nikakva odbojnost prema liječenju, jer je tijelo instrument s kojim se može služiti Krišnu ili Bogu, kako ga zovete'', kazao je Radeka.

''Mi nismo nerazumni. Ja vam govorim da ne postoji nikakva prepreka da se sprječava nekoga da ide liječniku'', naglasio je Radeka te dodao da svaki član ima potpunu slobodu odabrati si liječnika kojeg želi.

Jedno dijete im se utopilo

Redeka je otkrio da se drugo dijete roditelja utopilo te da su u njegovoj kući prijavljeni dvije godine.

''Žena je domaćica, gospodin radi kao dimnjačar, imali su četvero djece, brinuli se svakodnevno o njima, pratili ih u školu, spremali im marendu...", dodao je.

Kaže da se ne osjeća odgovorno jer se tragedija dogodila u njegovoj kući. ''Da sam imalo znao prije, nešto bih sigurno poduzeo... Mislite da je nama stalo do toga da netko umre. Mi nismo fanatici i sekta koja se želi iživljavati na nekome. To nije neka crna magija", rekao je.