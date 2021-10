Istru, ali i cijelu Hrvatsku pogodila je tragedija koja se dogodila u srijedu kada je u pulskoj bolnici tijekom reanimacije preminuo 15-godišnjak za kojeg se ispostavilo da je bio tri mjeseca teško bolestan, a roditelji ga za to vrijeme nisu vodili liječniku.

Glas Istre piše kako se radi o Ines i Darku Kovačeviću koji su tijekom popodneva privedeni u Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Neslužbeno se doznaje kako su tijekom ispitivanja izjavili da se ne osjećaju krivima.

"Dijete je reanimirano u kolima Hitne pomoći. Na tren se uspostavio puls, ali nažalost dijete ipak nismo uspjeli spasiti", rekla je ravnateljica pulske Opće bolnice Irena Hrstić.

Istarska ih policija sumnjiči za grubo zanemarivanje djeteta, jer su prouzročili njegovu smrt time što ga nisu odveli liječniku, unatoč tome što je bio bolestan. 24sata neslužbeno doznaju kako je 15-godišnjaku izmjeren visok šećer, a imao je i upalu pluća. No, uzrok bolesti će biti poznat tek nakon obdukcije.

'Čudna' i 'neobično mirna' obitelj

Jutarnji, pak, piše da roditelji tijekom liječničke intervencije nisu pokazivali nikakav interes za to što se događa, već su molili. Susjedi su potvrdili te navode, ističući da je obitelj nakon dječakove smrti bila "neobično mirna". Dodali su da im je cijela obitelj bila "čudna". Navodno pripadaju sekti Hare Krišna.

"I nakon te strašne tragedije roditelji su ostali mirni. Ali ne odvesti liječniku dijete koje pati, kojega nešto jako boli, ravno je zločinu. Dok su se oni molili, nitko od njih nije pokušao pomoći timu Hitne kad su došli. Pa ja bih umro na licu mjesta da samo gledam, a da ne reagiram, pa to je njihovo dijete", rekao je jedan od susjeda za 24sata.

Par ima još troje djece, koje je pulski Centar za socijalnu skrb oduzeo te poslao na privremenu skrb. Doznaje se da im se u kolovozu 2019. na jezeru Čingi Lingi u Molvama nesretnim slučajem utopilo 11-godišnje dijete. Dječak je stradao dok je bio na kupanju s mamom, prekjučer preminulim bratom i sestrama.

Nije bilo dojava

Iz policije su poručili kako dosad nisu imali intervencija u toj obitelji, a Iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike otkrivaju kako roditelji nisu korisnici sustava socijalne skrbi niti su se u obitelji poduzimale mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Doznaje se kako je majka kobnoga dana nazvala Hitnu pomoć. No, djetetu se još dva dana ranije zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Djelatnici hitne i pulske bolnice učinili su sve što je bilo u njihovoj mogućnosti.

"Roditelji su nazvali Hitnu pomoć već kada je dijete trebalo reanimirati. Pokušali smo im pomoći putem telefona dok ne stignemo na lice mjesta. Potom smo dijete reanimirali u kolima Hitne pomoći do bolnice. Ne znam reći od čega je dijete bolovalo. To će pokazati obdukcija, kao i to je li dijete išta konzumiralo i je li imalo upalu pluća. Ne znam je li dijete bilo dijabetičar. No, naši su djelatnici vidjeli da je dijete bilo u jako lošem stanju. Nikad nismo imali dojava iz ove obitelji", rekla je Gordana Antić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Gimnazijalci u šoku

Nakon što se doznalo za tragediju, na zgradi pulske Gimnazije izvješena je crna zastava. Dječak je tek krenuo u prvi razred. Njegovi novi školski prijatelji su u šoku.

"Svi smo u šoku. Nismo se dobro poznavali jer je tek nastava počela, ali je bio iznimno drago, skromno i povučeno dijete. Nije se puno družio s ostalima, ali je bio jako dobar", rekli su učenici pulske Gimnazije.

Dokaže li se roditeljima krivnja za smrt 15-godišnjeg djeteta, prijeti im kazna od najviše 15 godina zatvora.